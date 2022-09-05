Клімкін пояснив, про що сигналізує синхронне звільнення послів США та ЄС у Росії
Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що синхронна відставка послів США та ЄС у РФ є сигналом, що повернення до попередньої політики Заходу стосовно Москви не буде
Про це Клімкін написав у facebook.
"Посли США та ЄС в Росії залишили свої посади. Синхронно і майже одночасно. Це простий і потужний сигнал - повернення до попередньої політики не буде. Кремль хотів визначати світову геополітику, але став геополітичним непорозумінням. Мати своїми союзниками Північну Корею та Сирію - це все, що залишилося. Китай і далі буде використовувати Росію, але про будь-яке партнерство там не йдеться", - підкреслив Клімкін.
Він висловив переконання, що обмеження імпорту російських енергоносіїв та їх ціни - нафти, а в перспективі і газу - зламає російську мафію.
"Російські еліти все краще розуміють, наскільки все серйозно. Тому і кажуть все голосніше про переговори. Але повернення до попередньої реальності вже ніколи не буде. Не тільки Захід, а й весь світ має готуватися до перезавантаження російського режиму. Повернення до попередньої дипломатії вже не буде, і будь-які переговори на західних, а ми вже фактично є частиною Заходу, умовах - в цьому і є сигнал синхронного звільнення послів", - наголосив Клімкін.
- 4 вересня посол США у Москві Джон Салліван завершив свою роботу як очільник дипмісії та повернувся на батьківщину.
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