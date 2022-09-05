Про це Клімкін написав у facebook.

"Посли США та ЄС в Росії залишили свої посади. Синхронно і майже одночасно. Це простий і потужний сигнал - повернення до попередньої політики не буде. Кремль хотів визначати світову геополітику, але став геополітичним непорозумінням. Мати своїми союзниками Північну Корею та Сирію - це все, що залишилося. Китай і далі буде використовувати Росію, але про будь-яке партнерство там не йдеться", - підкреслив Клімкін.

Він висловив переконання, що обмеження імпорту російських енергоносіїв та їх ціни - нафти, а в перспективі і газу - зламає російську мафію.

"Російські еліти все краще розуміють, наскільки все серйозно. Тому і кажуть все голосніше про переговори. Але повернення до попередньої реальності вже ніколи не буде. Не тільки Захід, а й весь світ має готуватися до перезавантаження російського режиму. Повернення до попередньої дипломатії вже не буде, і будь-які переговори на західних, а ми вже фактично є частиною Заходу, умовах - в цьому і є сигнал синхронного звільнення послів", - наголосив Клімкін.

4 вересня посол США у Москві Джон Салліван завершив свою роботу як очільник дипмісії та повернувся на батьківщину.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb