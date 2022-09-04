Посол США у Росії закінчив свою роботу й повернувся на батьківщину

Про це йдеться на Telegram-сторінці американського посольства.

"Посол США в Російській Федерації Джон Дж. Салліван завершив свою роботу як посланець США і сьогодні залишив Москву", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зауважили, що Салліван був призначений у грудні 2019 року та пропрацював на цій посаді майже три роки. Відомо, що він був призначений послом США в Росії в грудні 2019 року, ще за президента Дональда Трампа, і залишився на посаді після обрання Джо Байдена. У квітні минулого року, після загострення відносин США та Росії через запровадження санкцій, Салліван на деякий час виїхав з Москви, однак у червні, після зустрічі президентів двох країн у Женеві, він повернувся.

"Після від'їзду Джон Салліван завершить сорокарічну кар'єру на державній службі, протягом якої він працював за п'яти президентів США, включаючи посаду заступника державного секретаря США, керівні посади в міністерствах юстиції, оборони та торгівлі США", - зазначається в дописі.

Як додали в дипустанові, до прибуття наступника Саллівана обов'язки повіреного у справах посольства США у Москві виконуватиме Елізабет Руд.

16 серпня Росія пригрозила США прямим військовим зіткненням ядерних держав. Росіяни нагадали США, що вони в 1945 році скинули ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, а зараз нібито руйнують систему контролю над озброєннями та їх нерозповсюдженням.

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