Про це йдеться у заяві посольства РФ у США.

Таким чином, росіяни відреагували на заяву Білого дому, що дії Росії не відповідають статусу відповідальної ядерної держави.

"Сьогодні США продовжують діяти без огляду на безпеку та інтереси інших країн, що сприяє підвищенню ядерних ризиків. Американські кроки щодо подальшого втягування в гібридне протистояння з Росією в контексті української кризи загрожують непередбачуваною ескалацією і прямим військовим зіткненням ядерних держав", - погрожують у посольстві.

Росіяни нагадали США, що вони в 1945 році скинули ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, а зараз нібито руйнують систему контролю над озброєннями та їх нерозповсюдженням.

"Пропонуємо Вашингтону уважніше придивитися до власної політики в ядерній сфері замість того, щоб висувати необґрунтовані звинувачення на адресу тих країн, чиї погляди на світоустрій не збігаються з американськими", - йдеться у повідомленні.

2 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує Запорізьку АЕС, як живий щит та брязкає ядерною зброєю.

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