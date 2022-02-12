KLM скасовує рейси до України

Про це пише амстердамська газета De Telegraaf, інформує Еспресо.TV.



"Це рішення є відповіддю на скориговані порадам щодо подорожей під час червоного коду (небезпеки - ред.) та широкому аналізу безпекової ситуації. Наразі невідомо, коли KLM знову полетить до Києва", - повідомили в KLM.



"Вибір безпечних та оптимальних маршрутів є невід’ємною частиною нашої щоденної практики", - наголосив речник компанії Маріан Роземейєр.



"KLM щоденно відстежує та оцінює ситуацію в Україні. З 2014 року ми не літали над східними областями України та Кримом. Також нещодавно було вирішено не давати нашому екіпажу ночувати в Києві, а негайно летіти назад", - додав він.



KLM каже, що у своїй роботі завжди ставить безпеку пасажирів і співробітників на перше місце.





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