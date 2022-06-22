Клуб АПЛ готовий запропонувати Ярмоленку контракт на 2 роки

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, "Фулгем" готовий запропонувати українцю контракт за схемою "1+1". Фінансові умови не повідомляються. Ярмоленком також цікавляться "Аль-Шабаб", "Інтер" Маямі, "Нью-Йорк Сіті" та "Лос-Анджелес".

Останню гру за "Вест Гем" Ярмоленко зіграв 22 травня у заключному турі чемпіонату Англії проти "Брайтона" (1:3). Українець вийшов на заміну на 81-й хвилині.

"Вест Гем" фінішував у АПЛ на сьомому місці та здобув право у наступному сезоні виступати у єврокубках.

32-річний українець виступав за лондонський клуб з 2018 року. Загалом він зіграв за "Вест Гем" 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 результативних передач.

У 2007 - 2017 роках Ярмоленко був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 виступав за дортмундську "Борусію" з Німеччини.

15 травня Андрій Ярмоленко попрощався із вболівальниками лондонського "Вест Гем Юнайтед" та заявив, що залишає команду.

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