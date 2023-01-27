Клуб АПЛ зацікавився лідером "Дніпра-1" Довбиком
Лідер СК "Дніпро-1" Артем Довбик може перейти в англійський "Евертон"
Про це повідомляє The Sun.
За інформацією джерела, "Евертон" сподівається, що можливий продаж вінгера Антоні Гордона дозволить отримати кошти на підсилення складу.
Боси "Евертона" хотіли б підсилити позицію центрального форварда. Лідер СК "Дніпро-1" Артем Довбик розглядається клубом, як один з головних претендентів на цю позицію.
За "Евертон" виступає інший українець - лівий захисник Віталій Миколенко. В АПЛ також грають Олександр Зінченко ("Арсенал") та Михайло Мудрик ("Челсі").
Чинний контракт Довбика розрахований до кінця 2023 року. У випадку трансферу 50% від загальної суми отримає данський "Мідтьюлланн", за який раніше виступав українець.
У нинішньому сезоні 25-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 22 матч, забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі.
Українець став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференцій та першої частини УПЛ.
- 28 грудня лідер СК "Дніпро-1" Артем Довбик зізнався, що хотів би перейти в іноземний клуб у 2023 році.
- 13 січня повідомлялось, що "Дніпро-1" готовий продати Довбика, проте за суму, яка не менша, ніж 10 млн євро.
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