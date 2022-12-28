Найкращий бомбардир УПЛ Довбик заявив про бажання перейти в іноземний клуб

Про це повідомляє "Команда №1".

За словами Довбика, він прагне спробувати свої сили в іншому чемпіонаті вже у 2023 році

"Сподіваюся, що весь рік в УПЛ я не проведу. Хоча не забиваю собі голову можливим трансфером. Читав, що Михайло Мудрик сказав, що буде засмучений, якщо взимку його не відпустять. Я взимку, гадаю, нікуди не піду. Інша справа — літо. В клубі хочуть, щоб ми поборолися за перше місце, за Лігу чемпіонів. Потім можуть сказати, що потрібна допомога ще й в цьому турнірі? Ну, знаєте (посміхається). Так тоді можна взагалі пропустити свій європейський шанс", - сказав Артем Довбик.

Форвард СК "Дніпро-1" також наголосив, що зараз у всіх спільна - перемогти у війні проти російського агресора.

"Я завжди буду дякувати "Дніпру-1", буду патріотом цього клубу, але в мене є мрія. В нас всіх, проте, наразі інша, спільна мрія — перемогти нашого ворога. Давайте поки думати лише про це. Потім - все інше... Всі наші досягнення в тилу — ніщо, порівняно з тим, що роблять хлопці на фронті. Але ми постійно прагнемо допомагати нашим воїнам. І будемо це робити, доки українська земля не очиститься від всієї гидоти. Ми дякуємо ЗСУ за те, що вони захищають нашу країну, дозволяють нам вільно дихати та займатися улюбленою справою", - сказав нападник.

У нинішньому сезоні 25-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 22 матч, забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі.

Українець став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференцій та першої частини УПЛ.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Артем Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

У травні Довбик був дуже близький до трансферу в італійський "Торіно".

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