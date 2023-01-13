"Дніпро-1" встановив мінімальну ціну за найкращого бомбардира УПЛ Довбика
СК "Дніпро-1" готовий продати українця Артема Довбика, проте за суму, яка не менша, ніж 10 млн євро
Про це повідомляє Sport Arena.
За інформацією джерела, зараз "Дніпро-1" не розглядає пропозиції, які менші ніж 10 млн євро за Артема Довбика. Також не обговорюється і можлива оренда - сам українець не зацікавлений у такому варіанті продовження кар'єри.
Чинний контракт Довбика розрахований до кінця 2023 року. У випадку трансферу 50% від загальної суми отримає данський "Мідтьюлланн".
У нинішньому сезоні 25-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 22 матч, забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі.
Українець став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференцій та першої частини УПЛ.
- У травні 2022 року Артем Довбик був дуже близький до трансферу в італійський "Торіно".
- 28 грудня лідер СК "Дніпро-1" Артем Довбик зізнався, що хотів би перейти в іноземний клуб у 2023 році.
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