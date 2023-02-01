Клуб Бекхема підписав футболіста збірної України

Про це повідомляє офіційний сайт клубу МЛС.

Контракт Кривцова зі "Шахтарем" був чинний до кінця сезону, але "гірники" погодились відпустити захисника у США. Українець підписав з "Інтер Майямі" угоду до кінця 2024 року.

Сергій Кривцов виступав за "Шахтар" з 2010 року. У цьому сезоні центрбек зіграв 11 матчів. Захисник вісім разів вигравав УПЛ, сім разів брав Кубок України.



На рахунку Кривцова 31 матч за збірну України.

Власником "Інтер Майямі" є Девід Бекхем. Клуб виступає в МЛС. В минулому сезоні команда фінішувала шостою у Східній конференції елітного дивізіону США та дійшла до 1/8 фіналу плей-офф.

Новий сезон МЛС стартує 25 лютого.

31 січня центральний захисник київського "Динамо" Ілля Забарний перейшов у англійський "Борнмут".

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