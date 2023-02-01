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Футболіст "Динамо" Забарний перейшов в АПЛ. Цей трансфер б'є кілька рекордів

1 лютого, 2023 середа
00:17
Спорт Ілля Забарний, Борнмут

Центральний захисник київського "Динамо" Ілля Забарний перейшов у англійський "Борнмут"

Про це повідомляє офіційний твіттер "Борнмута".

Трансфер Забарного обійшовся "Борнмуту" у суму приблизно в 27 млн євро. У контрактній угоді також прописані бонуси, то ж у майбутньому сума може зрости.

Ілля Забарний став найдорожчим трансфером серед українців до 21 року та найдорожчим трансфером серед українських захисників. Також це рекордний продаж в історії київського "Динамо".

У "Борнмуті" Забарний гратиме під 27-м номером.

20-річний Ілля Забарний є вихованцем "Динамо". У нинішньому сезоні він зіграв за киян 25 матчів. На рахунку оборонця 24 матчі за збірну України. Transfermarkt оцінює його вартість у 15 млн євро.  

"Борнмут" займає в чемпіонаті Англії 18-те місце. 

У прем'єр-лізі виступають три українських футболісти - Олександр Зінченко грає за "Арсенал", Михайло Мудрик - за "Челсі", а Віталій Миколенко - за "Евертон".  

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