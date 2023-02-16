Клуб українського футболіста в Серії A звільнив тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Спеції".

Готті звільнили через незадовільні результати. "Спеція" посідає у чемпіонаті Італії 17-те місце та перебуває на відстані у 2 очки від "зони вильоту".

Очікується, що новим головним тренером "Спеції" стане Леонардо Семплічі, останнім місцем роботи якого був "Кальярі".

27-річний Віктор Коваленко у нинішньому сезоні зіграв за "Спецію" 11 матчів.