Клуб українського футболіста в Серії A звільнив тренера
Італійська "Спеція", за яку виступає українець Віктор Коваленко, звільнила Луку Готті з посади головного тренера
Про це повідомляє офіційний сайт "Спеції".
Готті звільнили через незадовільні результати. "Спеція" посідає у чемпіонаті Італії 17-те місце та перебуває на відстані у 2 очки від "зони вильоту".
Очікується, що новим головним тренером "Спеції" стане Леонардо Семплічі, останнім місцем роботи якого був "Кальярі".
27-річний Віктор Коваленко у нинішньому сезоні зіграв за "Спецію" 11 матчів.
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