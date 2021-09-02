Клуб УПЛ призначить новим тренером іноземця
Новим головним тренером футбольного клубу "Львів" стане білорус Олег Дулуб
Про це повідомляє ТаТоТаке у facebook.
За інформацією джерела, "Львів" вже домовився із Дулубом про умови контракту і сьогодні оголосить про початок співпраці з тренером.
55-річний Олег Дулуб вже працював з українськими клубами. У 2016 - 2017 роках він тренував львівські "Карпати", а у 2017 році очолював одеський "Чорноморець".
У Львові білорус замінить Анатолія Безсмертного.
"Львів" після шести турів чемпіонату України має 2 очка та займає в турнірній таблиці 15-те місце.
- Нагадаємо, 25 серпня Анатолій Безсмертний подав у відставку з посади головного тренера футбольного клубу "Львів".
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