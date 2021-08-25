Клуб УПЛ залишився без головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Львова".

Зазначається, що Безсмертний сам подав у відставку з посади головного тренера.

"Це непросте рішення, проте команді потрібні зміни. Можу запевнити, що завжди був націлений на результат, якого, на превеликий жаль, не вдалось досягнути на старті чемпіонату. Важко об’єктивно оцінювати власну роботу – на детальний аналіз буде час згодом, але вже зараз я відчуваю, що команді потрібні кардинальні зміни, аби продовжувати вдосконалюватись", - сказав Безсмертний, який очолював "Львів" з березня 2021 року.

У нинішньому сезоні "Львів" зазнав трьох поразок та двічі зіграв внічию. Минулий чемпіонат України команда завершила восьмою.