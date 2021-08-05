Клуб УПЛ призначив нового головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Руху".

У львівському клубі Леонід Кучук замінив на посаді головного тренера Івана Федика, якого 4 серпня відправили у відставку.

На старті нового сезону в чемпіонаті України "Рух" зазнав двох поразок - від "Металіста-1925" (1:2) та "Ворскли" (0:2).

61 річний Кучук вже тренував "Рух" у 2019 році. Також він очолював київський "Арсенал", "Сталь" з Кам'янського, мінське "Динамо", російські "Кубань", "Локомотив", "Ростов" та "Шериф" з Молдови.

Нагадаємо, 4 серпня львівський "Рух" звільнив з посади головного тренера Івана Федика.

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