Клуб УПЛ призначив нового головного тренера
Головним тренером львівського футбольного клубу "Рух" став білорус Леонід Кучук
Про це повідомляє офіційний сайт "Руху".
У львівському клубі Леонід Кучук замінив на посаді головного тренера Івана Федика, якого 4 серпня відправили у відставку.
На старті нового сезону в чемпіонаті України "Рух" зазнав двох поразок - від "Металіста-1925" (1:2) та "Ворскли" (0:2).
61 річний Кучук вже тренував "Рух" у 2019 році. Також він очолював київський "Арсенал", "Сталь" з Кам'янського, мінське "Динамо", російські "Кубань", "Локомотив", "Ростов" та "Шериф" з Молдови.
- Нагадаємо, 4 серпня львівський "Рух" звільнив з посади головного тренера Івана Федика.
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