"Ключі від пекла і від раю": український сценарист здійснить паломництво до Іспанії – слідами свого героя

На подорож до решток апостола Якова українського кінокритика надихнуло завершення першого самостійного сценарію гостросюжетного фільму "Ключі від пекла і від раю" за підтримки Українського культурного фонду. Реалізовує проєкт компанія Tornado Film, знана через свою участь у створенні десятків фільмів, зокрема "Ізі" Андреа Маньяні та "Хайтарми" Ахтема Сеітаблаєва.





На фото: Ярослав Підгора-Гвяздовський



Майбутній фільм "Ключі від пекла і від раю" за сценарієм Підгори-Гвяздовського – це повнометражна стрічка, події якої відбуваються в сучасному Києві. Герой історії – журналіст та правозахисник, - розслідує історію злочинів могутнього бізнесмена. Події відбуваються на тлі передвиборчої кампанії і протестів активістів проти незаконних забудов у місті. Паралельно в житті героя починаються пристрасні стосунки з жінкою, що має безпосереднє відношення до злочинця.



Фільм - це серія флешбеків, візуалізація минулого героя, в той час, як він іде Шляхом Святого Якова - знаменитого, найстарішого паломницького шляху у світі.

Щойно завершилася робота над сценарієм – як автор, Ярослав Підгора-Гвяздовський, розпочав підготовку до 541-кілометрового пішого переходу до найзахіднішої точки Піренейського півострова - мису Фіністерре – слідами свого героя. Події подорожі журналіст висвітлюватиме у своєму блозі.







Компанія Tornado Film має намір наступної весни подати готовий сценарій "Ключів від пекла і від раю" на конкурс Державного агентства України з питань кіно.

Зйомки заплановані на весну 2023 року.