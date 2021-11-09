"Ключі від пекла і від раю": український сценарист здійснить паломництво до Іспанії – слідами свого героя
Кінокритик, журналіст і екс-ведучий програми "Еспресо. Кіно" на телеканалі "Еспресо" Ярослав Підгора-Гвяздовський піде у паломництво Шляхом святого Якова до міста-святині Сантьяго-де-Компостела в галісійській частині Іспанії
На подорож до решток апостола Якова українського кінокритика надихнуло завершення першого самостійного сценарію гостросюжетного фільму "Ключі від пекла і від раю" за підтримки Українського культурного фонду. Реалізовує проєкт компанія Tornado Film, знана через свою участь у створенні десятків фільмів, зокрема "Ізі" Андреа Маньяні та "Хайтарми" Ахтема Сеітаблаєва.
На фото: Ярослав Підгора-Гвяздовський
Майбутній фільм "Ключі від пекла і від раю" за сценарієм Підгори-Гвяздовського – це повнометражна стрічка, події якої відбуваються в сучасному Києві. Герой історії – журналіст та правозахисник, - розслідує історію злочинів могутнього бізнесмена. Події відбуваються на тлі передвиборчої кампанії і протестів активістів проти незаконних забудов у місті. Паралельно в житті героя починаються пристрасні стосунки з жінкою, що має безпосереднє відношення до злочинця.
Фільм - це серія флешбеків, візуалізація минулого героя, в той час, як він іде Шляхом Святого Якова - знаменитого, найстарішого паломницького шляху у світі.
Щойно завершилася робота над сценарієм – як автор, Ярослав Підгора-Гвяздовський, розпочав підготовку до 541-кілометрового пішого переходу до найзахіднішої точки Піренейського півострова - мису Фіністерре – слідами свого героя. Події подорожі журналіст висвітлюватиме у своєму блозі.
Компанія Tornado Film має намір наступної весни подати готовий сценарій "Ключів від пекла і від раю" на конкурс Державного агентства України з питань кіно.
Зйомки заплановані на весну 2023 року.
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