КМДА оприлюднила контакти, за якими у Києві можна отримати безкоштовну медико-психологічну допомогу
У столиці медико-психологічну допомогу можна отримати у телефонному режимі
Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Послуга допоможе зберігати спокій та душевну рівновагу мешканцям, які сьогодні героїчно залишаються у столиці. Як зазначають фахівці, у будь-кого сьогодні із цілком об’єктивних причин можуть статися епізоди суму, тривоги та відчаю. У ці миті краще не залишатися наодинці із самим собою, а довіритися професіоналам", - додають у повідомленні.
Допомогу надають безоплатно. Контакти психологів:
063-322-83-79 (Шубіна Альона Анатоліївна)
050-736-62-08 (Романець Тетяна Юріївна)
050-699-16-23 (Федосова Людмила Олексіївна)
067-279-44-34 (Біла Наталя Іванівна)
У КМДА зазначають, що особисту консультацію можна отримати за адресою: вул. Кирилівська 103, корпус 1, приймальне відділення. Телефон для довідок: 044-463-74-79.
- Нагадаю, 9 березня в Україні почали працювати групи психологічного впливу для поширення паніки.
- "Планувати з сьогодні на завтра, робити маленькі справи, пити воду": психологиня надала поради щодо життя у воєнний час.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.14
-
EUR
Купівля 32.24Продаж 34.4
- Актуальне
- Важливе