КМДА оприлюднила контакти, за якими у Києві можна отримати безкоштовну медико-психологічну допомогу

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської міської державної адміністрації.



"Послуга допоможе зберігати спокій та душевну рівновагу мешканцям, які сьогодні героїчно залишаються у столиці. Як зазначають фахівці, у будь-кого сьогодні із цілком об’єктивних причин можуть статися епізоди суму, тривоги та відчаю. У ці миті краще не залишатися наодинці із самим собою, а довіритися професіоналам", - додають у повідомленні.



Допомогу надають безоплатно. Контакти психологів:



063-322-83-79 (Шубіна Альона Анатоліївна)

050-736-62-08 (Романець Тетяна Юріївна)

050-699-16-23 (Федосова Людмила Олексіївна)

067-279-44-34 (Біла Наталя Іванівна)



У КМДА зазначають, що особисту консультацію можна отримати за адресою: вул. Кирилівська 103, корпус 1, приймальне відділення. Телефон для довідок: 044-463-74-79.

Нагадаю, 9 березня в Україні почали працювати групи психологічного впливу для поширення паніки.

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