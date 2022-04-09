КМДА оприлюднила розклад руху наземного громадського транспорту в Києві на 9 квітня

Про це повідомила КМДА.



Наземний пасажирський транспорт Києва працює з 08:00 до 19:00. Автобуси їздять із інтервалом близько 30 хвилин.



Автобусні маршрути, у які внесені зміни:

№21 - через залізничну станцію Зеніт проспектом Бандери без заїзду до ст. метро "Почайна";

№22 - від вул. Медової Південним мостом до вул. Тростянецької;

№24 - від вул. Лаврської до станції метро "Арсенальна";

№32 - від станції метро "Нивки" до площі Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовського;

№47 - від станції метро "Нивки" - до вул. Стеценка;

№51 - від станції метро "Червоний Хутір" до мосту Патона;

№55 - від Дарницької площі до мосту Патона;

№57 - від станції метро "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;

№59 - від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи "Троєщина";

№61 - від вул. Милославської до залізничної платформи «Троєщина»;

№62 - від Ботанічного саду до станції метро "Арсенальна";

№69 - від Палацу Спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;

№73 - від вул. Милославської до станції метро "Героїв Дніпра" через вул. Каштанову;

№90 - від вул. Туполєва до вул. Симиренка;

№91 - вул. Анни Ахматової - Південний міст - станція метро "Голосіївська";

№97 - від станції метро "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського - вул. Лісорубну (без заїзду до з/п);

№99 - від станції метро "Мінська" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовського;

№101 - від вул. Милославської через залізничну станцію "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до станції метро "Почайна";

№103 - від вул. Світлицького через пл. Марченка до ст. м. "Академмістечко";

№104 - від станції метро "Харківська" до житлового масиву Бортничі;

№114 - від Милославської (вул. Радунської) до залізничного вокзалу;

№115 - від вул. Заслонова до мосту Патона;

№118 - від Політехнічного інституту - до мосту Патона;

№50ТР - від вул. Милославської до Дарницької площі.

№3 - Залізничний масив - Палац спорту;

№8 - вул. Смілянська - пл. Льва Толстого;

№9К - вул. Кадетський Гай - Палац спорту;

№17 - пл. Космонавтів - пл. Льва Толстого.

№3 - станція "Ромена Ролана" - станція "Старовокзальна"

№19 - Контрактова площа - пл. Тараса Шевченка

№2, №8К, №22К, №29К, №33А.

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Рух автобусних маршрутів №№1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97К, 100 призупинений.Також є трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД - Контрактова площа"."Звертаємо увагу, що режим руху може оперативно змінюватися в умовах воєнного стану. У роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни", - наголосили в КМДА.