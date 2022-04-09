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КМДА оприлюднила розклад руху наземного громадського транспорту в Києві на 9 квітня
Оприлюднено графік руху автобусів, тролейбусів і трамваїв у Києві на 9 квітня
Про це повідомила КМДА.
Наземний пасажирський транспорт Києва працює з 08:00 до 19:00. Автобуси їздять із інтервалом близько 30 хвилин.
Автобусні маршрути, у які внесені зміни:
- №21 - через залізничну станцію Зеніт проспектом Бандери без заїзду до ст. метро "Почайна";
- №22 - від вул. Медової Південним мостом до вул. Тростянецької;
- №24 - від вул. Лаврської до станції метро "Арсенальна";
- №32 - від станції метро "Нивки" до площі Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовського;
- №47 - від станції метро "Нивки" - до вул. Стеценка;
- №51 - від станції метро "Червоний Хутір" до мосту Патона;
- №55 - від Дарницької площі до мосту Патона;
- №57 - від станції метро "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;
- №59 - від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи "Троєщина";
- №61 - від вул. Милославської до залізничної платформи «Троєщина»;
- №62 - від Ботанічного саду до станції метро "Арсенальна";
- №69 - від Палацу Спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;
- №73 - від вул. Милославської до станції метро "Героїв Дніпра" через вул. Каштанову;
- №90 - від вул. Туполєва до вул. Симиренка;
- №91 - вул. Анни Ахматової - Південний міст - станція метро "Голосіївська";
- №97 - від станції метро "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського - вул. Лісорубну (без заїзду до з/п);
- №99 - від станції метро "Мінська" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовського;
- №101 - від вул. Милославської через залізничну станцію "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до станції метро "Почайна";
- №103 - від вул. Світлицького через пл. Марченка до ст. м. "Академмістечко";
- №104 - від станції метро "Харківська" до житлового масиву Бортничі;
- №114 - від Милославської (вул. Радунської) до залізничного вокзалу;
- №115 - від вул. Заслонова до мосту Патона;
- №118 - від Політехнічного інституту - до мосту Патона;
- №50ТР - від вул. Милославської до Дарницької площі.
Тролейбусні маршрути:
- №3 - Залізничний масив - Палац спорту;
- №8 - вул. Смілянська - пл. Льва Толстого;
- №9К - вул. Кадетський Гай - Палац спорту;
- №17 - пл. Космонавтів - пл. Льва Толстого.
- №3 - станція "Ромена Ролана" - станція "Старовокзальна"
- №19 - Контрактова площа - пл. Тараса Шевченка
- №2, №8К, №22К, №29К, №33А.
"Звертаємо увагу, що режим руху може оперативно змінюватися в умовах воєнного стану. У роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни", - наголосили в КМДА.
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