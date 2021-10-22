КМДА про підвищення цін на проїзд у громадському транспорті: це не буде 20 грн

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозников в інтерв'ю Громадському радіо.

"Зараз ми отримали документи від перевізників, ними має зайнятися економісти, щоб зрозуміти, на скільки та коли підвищувати тарифи на перевезення у громадському транспорті. Я не уникаю сум, але вони мають бути вирахувані", - повідомив він.

Поворозников зазначив, що собівартість одного квитка для пасажира у метро, електричному та автомобільному транспорті зараз складає понад 20 грн, у міській електричці більше ніж 71 грн.

"Зараз маємо скласти все докупи: і спроможності бюджету, і можливості місцям платити за перевіз, після громадського обговорення маємо перейти до визначення тарифу", - каже він.

За його словами, електроенергія, яку враховують при розрахунку вартості проїзду для метро, на початку року коштувала 1,9 грн, а зараз - 3 грні 60 коп.

"Тому треба усі ці складові врахувати та вийти з пропозицією по підвищенню цін. Однозначно, це не буде 20 грн, але шукатимемо компроміси - між можливістю компенсувати цю різницю з бюджету та спроможністю пасажирів платити, щоб підприємства вивести з кризи", - наголосив Поворозников.

Він додав, що у випадку підвищення цін у столиці всі наявні пільги на проїзд для киян продовжать діяти.

Нагадаємо, раніше у КМДА заявили, що готуються до підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті.

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