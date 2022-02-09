КМДА виплатить потерпілим під час Революції Гідності киянам одноразову грошову допомогу

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



КМДА вирішила виділити грошову допомогу до Дня Героїв Небесної Сотні. Так, по 1500 грн отримають родичі людей, які загинули унаслідок поранень, отриманих під час протестів і родичі людей, яким посмертно присвоїли звання Героя України за їхні вчинки під час революції.



По 1400 грн виплатять людям, які під час протестів отримали важкі поранення та звернулися по допомогу з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.



Людям, які отримали поранення середньої важкості, виплатять по 1300 грн. Якщо людина отримала легкі поранення, їй виділять 1100 грн.



Гроші КМДА обіцяє перерахувати на рахунки для виплати пенсій і на рахунки банків - учасників проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина".

Нагадаємо, прем'є-міністр Денис Шмигаль заявив, що у "Дії" можна буде згенерувати посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.