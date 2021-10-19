КНДР запустила дві балістичні ракети, Сеул скликає Радбез
Пхеньян провів нові ракетні випробування, заявили військові Південної Кореї і Японії у вівторок, 19 жовтня
Про це повідомляє DW.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив, що Північна Корея випустила дві балістичні ракети. Раніше південнокорейське новинне агентство "Ренхап" повідомляло про один снаряд, запущений у напрямі Японського моря.
Берегова охорона Японії опублікувала попередження з інструкціями безпеки для морських суден. Проте поки подробиці про місце падіння ракет не уточнювалися.
У зв'язку з інцидентом адміністрація президента Південної Кореї має намір провести засідання Ради національної безпеки.
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