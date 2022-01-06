КНДР заявила, що випробувала гіперзвукову ракету

Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA.



Запуск у середу був першим, який Північна Корея здійснила з жовтня. Його зафіксували південнокорейські військові, що викликало критику з боку урядів США, Південної Кореї та Японії.



У КНДР повідомили, що під час випробувань у середу "гіперзвукова плануюча боєголовка" відокремилася від свого ракетного прискорювача та здійснила маневр на 120 км убік, перш ніж "точно вразила" ціль на відстані 700 км.



Видання зазначає, що Північна Корея вперше випробувала гіперзвукову ракету у вересні і приєдналась до гонки з розгортання передової системи озброєнь, яку очолювали великі військові держави.

Нагадаємо, 15 вересня 2021 КНДР провела запуск двох балістичних ракет.

5 січня 2022 Об'єднаний Комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомив про запуск Північною Кореєю невідомого снаряда в море.