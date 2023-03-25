Про це сказав дипломат Метью Брайза в етері Еспресо.

Він вважає, що президент КНР Сі Цзіньпін не прагне війни на винищення в Україні, адже має з нашою країною міцні торговельні відносини. Також, якщо не контролювати Володимира Путіна, той розширить війну, може застосовувати ядерну зброю, створити масову нестабільність, катастрофу в Європі.

Водночас Китай прагне будувати міцні економічні відносини з ЄС. Крім того, КНР має експансіоністські амбіції у Східному й Індо-Тихоокеанському регіонах. Для неї це відновлення територіальної цілісності шляхом повернення Тайваню.

"На наш погляд, це також була б агресивна війна, і все ж Китай не зацікавлений у масових катастрофах в Україні та більшій частині Європи. Тому я не вірю, що Сі Цзіньпін і Володимир Путін домовилися про всі ці речі, коли вони зустрілися під час закриття Олімпійських ігор у Пекіні якраз перед вторгненням Путіна. Насправді тоді Путін очікував, що війна триватиме лише кілька днів, як ви пам'ятаєте, зрештою набагато краще, ніж я. Спершу хотіли захопити Київ, тоді змінити режим Володимира Зеленського чи радше його уряд, і можливо вбити Зеленського. Не думаю, що на той момент Путін, як і Сі Цзіньпін, очікував, що ця війна триватиме так довго", - наголосив дипломат.