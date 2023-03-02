Княжицький: наше членство в ЄС під великим питанням - воєнні обмеження не мають стосуватися свободи слова та верховенства права

Про це народний депутат Микола Княжицький сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Те, що двері відчинені до ЄС - це абсолютно вірно. Зараз головує Швеція, і багато європейських політиків зробили для себе частиною своєї політичної кар'єри прийняття України. Вони все на це поставили. Але є багато євроскептиків, які не хочуть, щоб Україна була в Євросоюзі. Такі думки підтримують росіяни, але не вони вирішують, а вирішують країни-члени ЄС. І вони дивляться на те, як Україна виконує рекомендації, які були нам надані при отриманні кандидатства. Наскільки ми відповідаємо критеріям. Тобто, наскільки в нас розділена влада президента, ВР, судова влада, як захищена свобода слова в країні. На жаль, деякі з наших керівників вважають, що так багато охочих нас підтримати в ЄС, що ніхто не буде звертати на це уваги", - зазначив Княжицький.

За словами депутата, Україна губить шанс членства в ЄС.

"Ніхто Україну в ЄС не буде приймати, якщо Україна не буде демократичною країною. У нас непростий період. В умовах війни вводиться воєнний стан й певні обмеження є, але ці обмеження не повинні стосуватися базових принципів - свободи слова й верховенства права. І тут у нас виникають проблеми. Тому наше членство в ЄС є під великим питанням", - підкреслив Княжицький.