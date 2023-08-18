Коаліція союзників передасть Україні системи ППО на €105 млн
Велика Британія підписала контракти на постачання систем протиповітряної оборони на суму понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Міноборони Британії від імені Міжнародного фонду для України (IFU) уклало три контракти, де найбільшу угоду вартістю у €65 мільйонів підписано з норвезькою оборонною компанією Kongsberg.
"Ці системи протиповітряної оборони мають можливості та гнучкість для швидкого розгортання для захисту цивільного населення та інфраструктури України або використання на передовій. Міжнародний фонд для України підкреслює єдність і рішучість наших союзників працювати разом, щоб забезпечити Україну найсучаснішим обладнанням для задоволення її потреб у можливостях", - сказав міністр оборони Британії Бен Уоллес.
Контракти передбачають придбання систем протидії БПЛА, встановлених на транспортних засобах, для виявлення, відстеження, знищення або порушення роботи дронів.
Система CORTEX Typhon призначена для роботи двох людей, що легко встановлюється та переноситься. Пристрій може працювати сам або разом з іншими такими ж пристроями. Він використовує різні прилади, щоб спостерігати за дронами й зупиняти або руйнувати їх.
Два інші контракти теж передбачають постачання ППО, але що саме отримає Україна не розголошується.
Міжнародний фонд для України (IFU) зібрав понад 901 млн євро з усього світу.
- Також Kongsberg Defence & Aerospace уклала контракт на постачання в Україну нової системи боротьби з безпілотниками на 740 мільйонів норвезьких крон.
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