Коельйо сказав, кому присвятив свою нову книгу
Бразильський письменник Пауло Коельйо присвятив свою останню книгу "Стрілець з луку" (The Archer) турецькому спортсмену - олімпійському чемпіону Мете Газозу
74-річний письменник виклав в твіттер відеоролик, де тримає в руці турецький переклад "Стрільця з луку", передає Еспресо.TV.
"Мете Газоз, цю книгу я в першу чергу присвячую тобі. Пропоную такому генію стрільби з лука, як ти, свій твір", - каже на відео Коельо.
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Мете Газоз отримав золоту медаль на Олімпійських іграх-2020 на Токіо.
Роман Коельо "Стрілець з луку" протягом останніх кількох днів з'явився на полицях книгарень у різних країнах світу.
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