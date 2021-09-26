Коельйо сказав, кому присвятив свою нову книгу

74-річний письменник виклав в твіттер відеоролик, де тримає в руці турецький переклад "Стрільця з луку", передає Еспресо.TV.







"Мете Газоз, цю книгу я в першу чергу присвячую тобі. Пропоную такому генію стрільби з лука, як ти, свій твір", - каже на відео Коельо.



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Мете Газоз отримав золоту медаль на Олімпійських іграх-2020 на Токіо.







Роман Коельо "Стрілець з луку" протягом останніх кількох днів з'явився на полицях книгарень у різних країнах світу.





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