Кофеїн може знижувати жирову масу тіла та запобігати розвитку діабету - дослідження

Результати дослідження науковців із Каролінського інституту у Швеції, Бристольського університету та Імперського коледжу Лондона у Великій Британії опубліковано в BMJ Medicine.

Дослідники заявили, що безкалорійні напої з кофеїном можуть бути потенційним засобом для зменшення кількості жиру в організмі.

"Короткострокові дослідження показали, що споживання кофеїну призводить до зменшення ваги та жирової маси, але довгострокові наслідки споживання кофеїну невідомі", — пояснили дослідники.

Вчені вважають, що результати спричинені тим, як кофеїн посилює термогенез (виробництво тепла) і окислення жиру (перетворення жиру в енергію) в організмі, які відіграють важливу роль у загальному метаболізмі.

Генетично високі концентрації кофеїну в крові були пов’язані з нижчим ІМТ(індексом маси тіла) і масою жиру в цілому, що пов’язано з меншим ризиком діабету 2 типу.

В дослідженні взяли участь трохи менше ніж 10 000 людей, у їхніх генах вивчали закономірності, пов’язані зі швидкістю розщеплення кофеїну.

Люди, які мали варіацію CYP1A2 і регулюючий її ген AHR, розщеплювали кофеїн повільніше, дозволяючи йому довше залишатися в крові. Проте вони схильні пити менше кофеїну в цілому.

Хоча попередні дослідження пов’язували помірне збільшення споживання кофеїну з покращенням здоров’я серця та зниженням ІМТ і зменшенням ризику діабету 2 типу, ніякого зв’язку між кількістю кофеїну в крові та серцево-судинними захворюваннями, включаючи серцеву недостатність та інсульт, не виявлено.

Дослідження є важливим кроком у визначенні припустимої дози кофеїну.

"Враховуючи велике споживання кофеїну в усьому світі, навіть його незначний метаболічний вплив може мати важливі наслідки для здоров’я", — зазначають дослідники.