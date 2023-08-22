Кофеїн може знижувати жирову масу тіла та запобігати розвитку діабету - дослідження
Рівень кофеїну у крові може вплинути на кількість жиру в організмі, який може визначити ризик розвитку діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань
Результати дослідження науковців із Каролінського інституту у Швеції, Бристольського університету та Імперського коледжу Лондона у Великій Британії опубліковано в BMJ Medicine.
Дослідники заявили, що безкалорійні напої з кофеїном можуть бути потенційним засобом для зменшення кількості жиру в організмі.
"Короткострокові дослідження показали, що споживання кофеїну призводить до зменшення ваги та жирової маси, але довгострокові наслідки споживання кофеїну невідомі", — пояснили дослідники.
Вчені вважають, що результати спричинені тим, як кофеїн посилює термогенез (виробництво тепла) і окислення жиру (перетворення жиру в енергію) в організмі, які відіграють важливу роль у загальному метаболізмі.
Генетично високі концентрації кофеїну в крові були пов’язані з нижчим ІМТ(індексом маси тіла) і масою жиру в цілому, що пов’язано з меншим ризиком діабету 2 типу.
В дослідженні взяли участь трохи менше ніж 10 000 людей, у їхніх генах вивчали закономірності, пов’язані зі швидкістю розщеплення кофеїну.
Люди, які мали варіацію CYP1A2 і регулюючий її ген AHR, розщеплювали кофеїн повільніше, дозволяючи йому довше залишатися в крові. Проте вони схильні пити менше кофеїну в цілому.
Хоча попередні дослідження пов’язували помірне збільшення споживання кофеїну з покращенням здоров’я серця та зниженням ІМТ і зменшенням ризику діабету 2 типу, ніякого зв’язку між кількістю кофеїну в крові та серцево-судинними захворюваннями, включаючи серцеву недостатність та інсульт, не виявлено.
Дослідження є важливим кроком у визначенні припустимої дози кофеїну.
"Враховуючи велике споживання кофеїну в усьому світі, навіть його незначний метаболічний вплив може мати важливі наслідки для здоров’я", — зазначають дослідники.
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Раніше вчені провели дослідження на мишах і з'ясували, що тромбоцити здатні омолоджувати мозок та запобігати погіршенню когнітивних функцій тварин подібно до того, як фізичні вправи покращують роботу мозку.
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