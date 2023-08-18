Про це свідчить дослідження Квінследського університету - одного з найстарших університетів Австралії.

Головною функцією тромбоцитів вважають формування згустків крові та зупинку кровотечі, але дослідники виявили, що вони виробляють біохімічну речовину, яка омолоджує мозок мишей подібно до того, як це роблять фізичні вправи. Тому в майбутньому теоретично можливе створення ліків для покращення когнітивних функцій літніх людей, яким важко займатися фізкультурою.

Дослідження на тваринах показали, що фізичні вправи сприяють вивільненню біохімічних речовин ексеркінів і зростанню нових клітин у гіпокампі - частині мозку, яка бере участь у навчанні та пам'яті.

"Фізичні вправи збільшують вироблення нейронів у гіпокампі, частини мозку, важливої ​​для навчання та пам'яті, але механізм не зрозумілий", - сказала Одетт Лейтер, провідний автор дослідження.

Регулярні фізичні вправи можуть протидіяти віковому зниженню когнітивних функцій та зменшувати ризик розвитку таких хвороб, як хвороба Альцгеймера.

Науковиця додала, що дослідження на мишах продемонстрували схожий ефект від застосування тромбоцитів.

Ексеркін, який виробляють тромбоцити, має тромбоцитарний фактор PF4, який доставляли безпосередньо в мозок молодих мишей, а він посилював зростання нових клітин (нейрогенез) в гіпокампі.

Старі миші, які отримували PF4, працювали краще, ніж ті, яким вводили тільки фізіологічний розчин. Це дозволяє припустити, що лікування PF4 посилювало користь від фізичних вправ шляхом омолодження гіпокампа.

Дослідники вважають, що їхнє відкриття може допомогти у розробці ліків, особливо для людей, які не можуть займатися спортом через проблеми з рухливістю.

"Для багатьох людей в літньому віці або з проблемами з рухливістю, тепер ми можемо впливати на тромбоцити, щоб сприяти нейрогенезу, покращувати когнітивні функції та протидіяти їхньому віковому зниженню, тому фармакологічне застосування є важливою областю досліджень", - сказала авторка дослідження Тара Вокер.

Водночас наголошується, що лікування не призначене для заміни фізичних вправ.

"Важливо зазначити, що це не заміна фізичних вправ. Але це може допомогти людям похилого віку або людям, які перенесли черепно-мозкову травму або інсульт, поліпшити когнітивні функції", - додала Вокер.

Наразі вчені планують вивчити, як миші з хворобою Альцгеймера реагують на PF4, перш ніж переходити до випробувань на людях.