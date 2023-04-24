Колаборант Балицький зобов'язався на 100% паспортизувати жителів тимчасово окупованої території до 9 травня, - депутат Запорізької облради Лишенко
Колаборант Євген Балицький, який є псевдогубернатором, взяв на себе зобов'язання до 9 травня забезпечити повну паспортизацію на окупованій частині Запорізької області
Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.
Він прокоментував інформацію про те, що з Мелітополя депортують та позбавляють майна тих, хто не захотів отримувати паспорт РФ.
"Ця новина досить свіжа. Наразі невідомо про випадки, щоб цих людей доставляли до лінії розмежування та на неокуповану територію. Таких випадків не зафіксовано. Є думка, що людей забирають "на підвал" і повідомляють, що у них вже немає цього майна. У квартири заселяють інших осіб та повідомляють, що начебто ті люди були депортовані. На людей чинять тиск, примус всіма правдами і неправдами, бо, начебто, Балицький взяв на себе зобов'язання до 9 травня забезпечити стовідсоткову паспортизацію на окупованій частині Запорізької області", - розповів Лишенко.
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