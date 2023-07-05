Колаборант брав участь у каральних рейдах проти проукраїнських партизанів у Мелітополі: його затримали
Служба безпеки України повідомила про підозру колаборанту, який входив до складу окупаційного головного управління МВС РФ в Запорізькій області та намагався викрити проукраїнських партизанів в окупованому Мелітополі
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозрюваним виявився мешканець Маріуполя, який після початку повномасштабного вторгнення переїхав до окупованого Мелітополя.
Там він пішов на співпрацю з росіянами та наприкінці квітня 2022 року його було призначено на посаду "поліцейського патрульно-постової служби" у місцевому підрозділі окупаційного міністерства внутрішніх справ РФ.
Згодом на цій посаді чоловік брав активну участь у каральних рейдах росіян проти учасників руху опору в регіоні.
Правоохоронці встановили, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав. Зокрема, ворога цікавив рух під назвою "Жовта стрічка".
У липні 2022 року зловмисник зрозумів наслідки своїх дій і вирішив звільнитися. Таким чином, підозрюваний переїхав на підконтрольну Україні територію. За даними слідства, колаборант як переселенець прибув до Києва, де намагався переховуватись від правосуддя у своїх знайомих.
Однак, правоохоронці викрили зловмисника та повідомили йому про підозру за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Наразі він під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.
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