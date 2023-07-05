Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився мешканець Маріуполя, який після початку повномасштабного вторгнення переїхав до окупованого Мелітополя.

Там він пішов на співпрацю з росіянами та наприкінці квітня 2022 року його було призначено на посаду "поліцейського патрульно-постової служби" у місцевому підрозділі окупаційного міністерства внутрішніх справ РФ.

Згодом на цій посаді чоловік брав активну участь у каральних рейдах росіян проти учасників руху опору в регіоні.

Правоохоронці встановили, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав. Зокрема, ворога цікавив рух під назвою "Жовта стрічка".

У липні 2022 року зловмисник зрозумів наслідки своїх дій і вирішив звільнитися. Таким чином, підозрюваний переїхав на підконтрольну Україні територію. За даними слідства, колаборант як переселенець прибув до Києва, де намагався переховуватись від правосуддя у своїх знайомих.

Однак, правоохоронці викрили зловмисника та повідомили йому про підозру за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Наразі він під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.