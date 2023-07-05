Називала захоплені території "звільненими" й визнавала Крим російським: голові райсуду на Черкащині оголосили підозру
Голова Звенигородського райсуду Черкаської області, яка поширювала наративи пропаганди РФ, називаючи Крим російським, а захоплені території "звільненими", отримала підозру за виправдовування збройної агресії Росії проти України
Про це інформує Служба безпеки України.
Зазначається, що суддя Якимівського райсуду у Запорізькій області була відряджена до Черкащини через тимчасову окупацію регіону у червні 2022 року. Там її обрали головою Звенигородського райсуду.
Суддя неодноразово виправдовувала збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році. Вона поширювала наративи російської пропаганди, визнавала окупацію українських територій та виправдовувала воєнні злочини армії РФ.
"Задокументовано, що посадовиця підтримувала захоплення Криму та Мелітополя і вихваляла запровадження там "російського законодавства". Крім того, вона виправдовувала воєнні злочини РФ проти цивільних. Наприклад, ракетний удар рашистів по багатоквартирному будинку у Дніпрі в січні цього року вона оцінила як "супутні втрати" під час війни", - йдеться у повідомленні.
На записах розмов, жінка не приховує свою проросійську позицію та повторює російські наративи про війну в Україні. Зокрема, вона називає захоплені території України "освобожденными", а щодо окупантів вживає слово "наші". Під час обговорення влучання російських ракет у житлові будинки, жінка виправдовувала армію РФ, трактуючи це як економію дорогих високоточних ракет з нехтуванням безпеки мирного населення. Також суддя наголошувала, що Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські.
В Офісі Генпрокурора додали, що жінка неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим після початку повномасштабного вторгнення і навіть святкувала там Новий 2023 рік. Пізніше вона планувала подати у відставку та переїхати на півострів, отримуючи при цьому довічну пенсію судді з українського бюджету.
Наразі судді повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.
- 28 червня підозру оголосили ексголові Чабанівської сільради на Київщині Олександру Киризлієву. Напередодні повномасштабного вторгнення він таємно втік до Росії, а потім закликав своїх підлеглих не чинити спротив російським військам.
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