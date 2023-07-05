Про це інформує Служба безпеки України.

Зазначається, що суддя Якимівського райсуду у Запорізькій області була відряджена до Черкащини через тимчасову окупацію регіону у червні 2022 року. Там її обрали головою Звенигородського райсуду.

Суддя неодноразово виправдовувала збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році. Вона поширювала наративи російської пропаганди, визнавала окупацію українських територій та виправдовувала воєнні злочини армії РФ.

"Задокументовано, що посадовиця підтримувала захоплення Криму та Мелітополя і вихваляла запровадження там "російського законодавства". Крім того, вона виправдовувала воєнні злочини РФ проти цивільних. Наприклад, ракетний удар рашистів по багатоквартирному будинку у Дніпрі в січні цього року вона оцінила як "супутні втрати" під час війни", - йдеться у повідомленні.

На записах розмов, жінка не приховує свою проросійську позицію та повторює російські наративи про війну в Україні. Зокрема, вона називає захоплені території України "освобожденными", а щодо окупантів вживає слово "наші". Під час обговорення влучання російських ракет у житлові будинки, жінка виправдовувала армію РФ, трактуючи це як економію дорогих високоточних ракет з нехтуванням безпеки мирного населення. Також суддя наголошувала, що Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські.

В Офісі Генпрокурора додали, що жінка неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим після початку повномасштабного вторгнення і навіть святкувала там Новий 2023 рік. Пізніше вона планувала подати у відставку та переїхати на півострів, отримуючи при цьому довічну пенсію судді з українського бюджету.

Наразі судді повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.