Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Нас дуже тішить той факт, що колаборанти на тимчасово окупованих територіях пакують валізи й також виїжджають з наших територій. Нам вже достеменно відомо, що кілька сімей колаборантів з Мелітополя звільнилась з роботи та поїхали з міста. Проте ми їх знайдемо навіть на території Росії", - розповів Федоров.

Мер Мелітополя також додав, що окупанти на тимчасово окупованих територіях активно намагаються боротись проти партизанського руху.

"Російські військові в Мелітополі переодягаються у цивільний одяг для того, щоб провокувати цивільне населення. Вони намагаються виявити партизанів та противників окупаційної влади. Це дуже впливає на цивільне населення. На наших громадян впливає й те, що колаборантам російські окупанти затримують зарплату. Колаборанти намагаються через цей факт зігнати злість саме на людях з проукраїнською позицією", - додав він.

29 грудня керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла в етері телеканалу “Еспресо”, що Збройні сили України продовжать тиск на росіян в окупованому Мелітополі Запорізької області - робота буде ще більш потужною і вона буде протягом тривалого часу

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