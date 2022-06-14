Колаборантка Поклонська отримала нову посаду у Росії
Колишня прокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська заявила, що призначена радницею генпрокурора РФ Ігоря Краснова
Про це Поклонська повідомила у соціальних мережах.
"Мною припиняється ведення соціальних сторінок та будь-яка публічна діяльність. Тепер займатимуся виконанням поставлених генеральним прокурором Росії завдань відповідно до Федерального закону "Про прокуратуру РФ", - написала Поклонська.
Вона до 13 червня обіймала посаду заступниці голови Росспівробітництва, з якої була звільнена указом президента Росії Володимира Путіна.
На посаду заступниці голови Росспівробітництва Поклонську було призначено у лютому 2022 року. Наталія Поклонська кілька років була прокурором окупованого Криму. 2016 року вона стала депутаткою держдуми за списком "Єдиної Росії".
- 13 червня Наталію Поклонську було звільнено з посади заступниці керівника російського федерального агентства у справах СНД та співвітчизників, які проживають за кордоном.
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