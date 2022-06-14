Про це Поклонська повідомила у соціальних мережах.

"Мною припиняється ведення соціальних сторінок та будь-яка публічна діяльність. Тепер займатимуся виконанням поставлених генеральним прокурором Росії завдань відповідно до Федерального закону "Про прокуратуру РФ", - написала Поклонська.

Вона до 13 червня обіймала посаду заступниці голови Росспівробітництва, з якої була звільнена указом президента Росії Володимира Путіна.

На посаду заступниці голови Росспівробітництва Поклонську було призначено у лютому 2022 року. Наталія Поклонська кілька років була прокурором окупованого Криму. 2016 року вона стала депутаткою держдуми за списком "Єдиної Росії".

13 червня Наталію Поклонську було звільнено з посади заступниці керівника російського федерального агентства у справах СНД та співвітчизників, які проживають за кордоном.

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