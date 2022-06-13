Про це йдеться у відповідному указі президент РФ.

"Звільнити Поклонську Наталю Володимирівну з посади заступника керівника федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, та міжнародного гуманітарного співробітництва", - йдеться в указі.

На посаду заступниці голови Росспівробітництва Поклонську було призначено у лютому 2022 року. Поклонська кілька років була прокурором окупованого Криму. 2016 року вона стала депутаткою держдуми за списком "Єдиної Росії".

Сама Поклонська повідомила, що указ про її відставку був підписаний у зв'язку з її переходом на іншу роботу.

У жовтні 2021 року Путін призначив Поклонську послом у Кабо-Верде, але пізніше указ було скасовано.

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