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Путін звільнив колаборантку Поклонську з посади у Росспівробітництві

13 червня, 2022 понедiлок
10:51
Світ

Колишню прокурорку окупованого Криму Наталію Поклонську звільнено з посади заступниці керівника російського федерального агентства у справах СНД та співвітчизників, які проживають за кордоном

Про це йдеться у відповідному указі президент РФ.  

"Звільнити Поклонську Наталю Володимирівну з посади заступника керівника федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, та міжнародного гуманітарного співробітництва", - йдеться в указі.

На посаду заступниці голови Росспівробітництва Поклонську було призначено у лютому 2022 року. Поклонська кілька років була прокурором окупованого Криму. 2016 року вона стала депутаткою держдуми за списком "Єдиної Росії". 

Сама Поклонська повідомила, що указ про її відставку був підписаний у зв'язку з її переходом на іншу роботу. 

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Росія
Крим
Володимир Путін
звільнення
Наталія Поклонська
колаборанти
Росспівробітництво
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