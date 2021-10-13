Одну із головних облич кримських колаборантів Поклонську відправили послом РФ на острови біля Африки
Президент Росії Володимир Путін призначив експрокурорку окупованого Криму Наталію Поклонську послом у Кабо-Верде
Про це йдеться у його указі.
Путін надав Поклонській статус і повноваження надзвичайного та повноважного посла.
Поклонська - юристка, політик, колаборантка. До окупації працювала у прокуратурі АР Крим, після - очолила аналогічний псевдоорган окупантів на півострові. Згодом стала депутаткою Держдуми РФ.
Республіка Кабо-Верде - держава на 18 островах в океані за 620 км від західного узбережжя Африки.
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