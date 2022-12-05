Колаборантка з Мелітополя, яка віддала школи під казарми Росгвардії, постане перед судом

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Колаборантка раніше була директоркою одного із закладів Мелітополя, а після захоплення Росією міста вступила до лав місцевої "военно-гражданской администрации РФ". Там її призначили керувати так званим "департаментом образования", а згодом очолила "министерство".

Перебуваючи на "посаді", вона займалася переформатуванням освітньої системи регіону під потреби країни-агресора. Правоохоронці встановили, що поплічниця ворога підписувала "розпорядження", якими передавала на баланс "министерства внутренних дел рф" будівлі українських навчальних закладів. Серед них – загальноосвітні школи і коледжі.

Отримані освітні приміщення росіяни використовували для базування особового складу, військової техніки, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань. Зокрема, задокументовано, що колаборантка "передала" підрозділам росгвардії навчальний корпус і гуртожиток одного з коледжів Мелітополя. Крім того, вона віддала загарбникам всі автомобілі і комп’ютерну техніку міського відділу освіти.

За даними слідства, поплічниця ворога також організувала масштабну агітаційну кампанію за "приєднання" регіону до складу РФ. Під час масових заходів обвинувачена особисто закликала людей взяти участь у псевдореферендумі і "проголосувати" на користь Кремля, а під час проведення фейкового плебісциту намагалась примусово залучити місцевих педагогів до незаконної діяльності "избирательных комиссий". Мешканцям, які не погоджувалися, погрожувала "візитами" до катівень рашистів.

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили колаборантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувачена перебуває на тимчасово окупованій території півдня України. Втім, співробітники СБУ встановили місця її перебування і здійснюють комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти України.