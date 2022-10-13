Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Річ у тому, що вони були побудовані, щоб виключити Україну з газотранспортного коридору. Європейці можуть мати проблеми наприкінці опалювального сезону, коли буде потрібен необхідний тиск. І тут з’явиться варіант української газотранспортної системи, яка може повністю забезпечити необхідні обсяги для європейських споживачів", - підкреслив Оржель.

За його словами, це буде не просто поразка Путіна, це буде колапс його політичної кар’єри.

"Є договір до 2025 року та визначення обсягів прокачування через українську газотранспортну систему і європейці будуть тиснути на Росію, щоб вони виконували цей договір", - зауважив Оржель.

Президент Росії Володимир Путін у рамках «Російського енергетичного тижня – 2022» заявив, що транзит газу з "Північних потоків" можна перемістити, створивши найбільший хаб у Туреччині

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