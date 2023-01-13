Колектив ЗАЕС визнали "Людиною року у сфері контролю над озброєннями"
Співробітників окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції визнали найкращими у сфері контролю над озброєннями за підсумками 2022 року
Про це йдеться в повідомленні на сайті Асоціації контролю над озброєннями.
Згідно з повідомленням, співробітники ЗАЕС були номіновані "за героїчні зусилля з підтримання ядерної безпеки та безпеки на станції в умовах величезних труднощів, спричинених незаконною російською військовою окупацією об’єкта, який є найбільшою атомною електростанцією в Європі".
Директорка з політики нерозповсюдження Асоціації контролю над озброєннями Келсі Девенпорт назвала окупацію ЗАЕС Росією "незаконною та безпрецедентною".
"Попри переслідування та погрози з боку російських військ, український персонал продовжував експлуатувати станцію та запобігати ядерній кризі", – додала вона.
Своєю чергою, легітимний мер Енергодара Дмитро Орлов привітав атомників із заслуженою нагородою.
"Героїчні зусилля персоналу ЗАЕС з підтримки ядерної та радіаційної безпеки на атомній станції в умовах величезних труднощів, спричинених російською військовою окупацією та перманентних обстрілів станції визнали понад 3500 представників 80 країн світу, які долучилися до онлайн-голосування. Вітаємо професійних атомників Запорізької АЕС! Увесь Світ з глибокою повагою віддає належне вашій мужності та відданості своїй справі", - написав він у Telegram.
- У жовтні 2022 року стало відомо, що російські окупанти тиснуть фізично та морально на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом. Водночас, за даними Енергоатома станом на кінець жовтня 2022 року, лише 100 співробітників ЗАЕС з 6 700 пішли на співпрацю з російською компанією.
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