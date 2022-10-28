Лише 100 з 6 700 працівників ЗАЕС пішли на співпрацю з Росатомом, – Енергоатом
Російським окупантам не вдалося змусити працівників Запорізької АЕС масово укладати контракти з Росатомом
Про це компанія Енергоатом повідомила у Telegram.
Згідно з повідомленням, росіяни вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти із фейковим підприємством АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує Росатом.
"Насправді з 6 700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з Росатомом. Причому переважна більшість із тих, хто це зробив, "погодилися" під тиском загарбників. Ще 4 300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію", – йдеться у повідомленні.
Більшість працівників, які перебувають на станції, мають проукраїнську позицію, продовжують чинити спротив окупантам і максимально відтягують процес підписання контрактів.
Раніше повідомлялося про те, що росіяни формують списки працівників ЗАЕС, які підписали контракти з Росатомом.
- Нагадаємо, російські окупанти тиснуть фізично та морально на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом. А РНБО готує рішення для захисту фахівців окупованої ЗАЕС, які працюють у надтяжких умовах.
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