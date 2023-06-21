"Колективний Захід розгорнув проти Росії справжню війну": ЦПД розповів про новий наратив пропаганди, який озвучив Шойгу
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу просуває новий наратив російської пропаганди, який пов'язаний з війною проти України
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Колективний Захід розгорнув проти Росії справжню війну", - заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі з випускниками російських військових навчальних закладів.
За словами терориста, зараз вирішується доля їхньої батьківщини та визначається її геополітичне майбутнє.
"Влада країни-терористки продовжує просувати наратив про те, що російська агресія проти України – це вимушений захід, щоб захистити інтереси РФ у боротьбі проти всього Заходу, який веде війну з РФ руками українців. Також подібний наратив просувається з метою подальшого пояснення російському народу своїх поразок на полі бою, мовляв, Росія веде війну проти всього світу", - пояснює ЦПД.
Пропагандисти вважають, що такі заяви підвищують геополітичну вагу Росії та применшують роль України як суверенної держави.
- Центр протидії дезінформації також опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 20 червня.
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