Колектори мають подати реєстраційні документи в НБУ до 13 серпня, - роз'яснення регулятора

Про це повідомила пресслужба НБУ.



"Національний банк нагадує компаніям, які планують продовжувати надавати послуги із врегулювання заборгованості та споживчими кредитами, про необхідність вчасно подати документи для реєстрації - до 13 серпня 2021 року", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі наголосили, що до цього дня усі працюючі компанії мають подати документи до регулятора.



В НБУ також звернули увагу, що небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на надання фінансових послуг з факторингу та кредитування, подають лише заяву про включення небанківської фінансової установи до реєстру колекторських компаній.



Ті компанії, які не мають ліцензій на надання фінансових послуг, повинні надати заяву про включення юридичної особи до реєстру колекторських компаній; анкету з описом бізнес-намірів; анкету щодо політик і внутрішніх положень; відомості про залучених осіб; відомості про структуру власності; документи для ідентифікації; довідки про наявність/відсутність судимості у керівників та власників істотної участі заявника; документ, що підтверджує внесення плати за розгляд пакета документів.



Подати документи можна через спеціальні форми.



У пресслужбі зауважили, що НБУ розглядає пакети документів компаній впродовж 30 робочих днів з дня пдання повного пакету документів. За результатами розгляду документів НБУ обов'язково повідомить заявників про успішну реєстрацію або ж про відмову в реєстрації.

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