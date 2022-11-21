Коли є боротьба, то часу на депресію немає
Тому на 9 річницю Революції Гідності — в холоді та пітьмі, під ракетними атаками, при доларі по 40, пасіонарною стала вся країна, яка зціпивши зуби вимагає перемоги, а не миру
Нині 9 років з початку Майдану і коли він почався також було 9 років з початку Майдану.
Тільки це зовсім різні дев'ять років.
На дев'ятий рік після Помаранчевої революції пасіонарна Україна була маргінальною та в глибокій депресії.
Хоча в нас було сите життя, тепло та світло і навіть долар по вісім, але морок імперії вже майже накрив країну.
Здавалося, ще трошки й ще одна спроба вирватися з цього пекла зазнає краху.
На дев'ятий рік після Помаранчевої революції пасіонарна Україна була маргінальною та в глибокій депресії
І не було навіть натяку, що десь спалахне вогник: депресія, байдужість, внутрішня еміграція.
Але це було дуже поверхове та оманливе враження, насправді сюжет розвивався, як в совєцких пропагандистських книжках.
Куркуль-хохол вдень мило посміхається комуністичній адміністрації й навіть обіцяє коней в колхоз здати.
А вночі перерізає горло урки, що став ідейним комсомольцем.
Дев'ять років тому українці приставили ножа до горла комсомольця і на кінець лютого пустили кров.
На 9 річницю Революції Гідності — в холоді та пітьмі, під ракетними атаками, при доларі по 40, пасіонарною стала вся країна, яка зціпивши зуби вимагає перемоги, а не миру
Вона викликала лють старших товаришів комсомольця, але і затятий опір куркуля.
А коли є боротьба, то часу на депресію нема.
Тому на 9 річницю Революції Гідності — в холоді та пітьмі, під ракетними атаками, при доларі по 40, пасіонарною стала вся країна, яка зціпивши зуби вимагає перемоги, а не миру.
І з'являється ледь вловне відчуття, що замість мороку імперії вже дуже скоро Україна побачить морок імперії.
Ніби одна й та сама фраза, але за дев'ять років з'явилися деякі нюанси.
Третій розпад Росії за останнє століття це якраз і буде кульмінація Третього Майдану.
Адже наш Майдан ще ніколи не програвав: може, тому, що він стоїть на Козиному болоті?
Майдан, як твердий ґрунт для вільних, завжди домінуватиме над Болотом.
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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