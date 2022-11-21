Нині 9 років з початку Майдану і коли він почався також було 9 років з початку Майдану.

Тільки це зовсім різні дев'ять років.

На дев'ятий рік після Помаранчевої революції пасіонарна Україна була маргінальною та в глибокій депресії.

Хоча в нас було сите життя, тепло та світло і навіть долар по вісім, але морок імперії вже майже накрив країну.

Здавалося, ще трошки й ще одна спроба вирватися з цього пекла зазнає краху.

На дев'ятий рік після Помаранчевої революції пасіонарна Україна була маргінальною та в глибокій депресії

І не було навіть натяку, що десь спалахне вогник: депресія, байдужість, внутрішня еміграція.

Але це було дуже поверхове та оманливе враження, насправді сюжет розвивався, як в совєцких пропагандистських книжках.

Куркуль-хохол вдень мило посміхається комуністичній адміністрації й навіть обіцяє коней в колхоз здати.

А вночі перерізає горло урки, що став ідейним комсомольцем.

Дев'ять років тому українці приставили ножа до горла комсомольця і на кінець лютого пустили кров.

На 9 річницю Революції Гідності — в холоді та пітьмі, під ракетними атаками, при доларі по 40, пасіонарною стала вся країна, яка зціпивши зуби вимагає перемоги, а не миру

Вона викликала лють старших товаришів комсомольця, але і затятий опір куркуля.

А коли є боротьба, то часу на депресію нема.

Тому на 9 річницю Революції Гідності — в холоді та пітьмі, під ракетними атаками, при доларі по 40, пасіонарною стала вся країна, яка зціпивши зуби вимагає перемоги, а не миру.

І з'являється ледь вловне відчуття, що замість мороку імперії вже дуже скоро Україна побачить морок імперії.

Ніби одна й та сама фраза, але за дев'ять років з'явилися деякі нюанси.

Третій розпад Росії за останнє століття це якраз і буде кульмінація Третього Майдану.

Адже наш Майдан ще ніколи не програвав: може, тому, що він стоїть на Козиному болоті?

Майдан, як твердий ґрунт для вільних, завжди домінуватиме над Болотом.

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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