Коли Еспресо повернуть в ефір? Уряд відповів на петицію про відключення каналу з Т2
З порушенням встановлених строків уряд опублікував відповідь на петицію "Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів "ЕСПРЕСО", "5-ГО", і "ПРЯМОГО" та доручив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації спільно з Міністерством культури та інформаційної політики додатково опрацювати питання петиції
В документі відповідь підписана прем’єр-міністром Денисом Шмигалем 15 липня, проте оприлюднена вона була лише 15 серпня.
"На виконання Указу Президента України та рішення Ради національної безпеки і оборони України Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення - державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного та супутникового зв’язку забезпечує на всіх наявних частотах трансляцію телевізійного марафону відповідно до графіка" - йдеться у відповіді
Згідно якого графіку та сигнал яких телеканалів транслює Концерн РРТ на частотах ЕСПРЕСО ні у відповіді, ні у документах, на які посилається уряд, не йдеться. Коли канал повернуть в ефір і чи повернуть - відповіді немає.
"Ми обурені відповіддю Кабінету Міністрів на петицію про повернення телеканалу Еспресо у цифровий ефір. У ній немає жодних пояснень, з яких причин телеканал був відключений. І найголовніше - у відповіді КМУ не йдеться про те, коли сигнал Еспресо буде повернений у Т2.
Ліцензія на мовлення телеканалу Еспресо є чинною, ми нічого не порушували, а журналісти каналу чесно і професійно роблять свою роботу. Складається враження, що в Україні намагаються заборонити журналістам говорити правду, тоді як наш ворог, Російська Федерація, тільки нарощує оберти своєї пропаганди.
Від імені всього колективу "Еспресо" хочу звернутися до влади з вимогою не порушувати Закон та гарантувати свободу слова в Україні", - прокоментувала головна редакторка телеканалу Анастасія Равва.
Нагадаємо, 4 квітня цього року представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ), без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканалу "Еспресо" в цифровій мережі Т2.
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