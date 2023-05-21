Коли F-16 з'являться у небі України, це буде історичний момент для архітектури безпеки у світі, - Зеленський
Володимир Зеленський під час виступу перед лідерами G7 на саміті у Хіросімі назвав надання Україні винищувачів F-16 історичним моментом для архітектури безпеки у світі
Про це повідомляє Офіс президента.
"Багато років ми чули, ніби Росія може безкарно атакувати будь-яку країну гіперзвуковими ракетами, яких ніби не збити. Росія хотіла, щоб ми злякались і в певний момент зрадили свої цінності. Що ж, із цим покінчено. Patriot в руках українців показали, на що здатна демократія", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що "повітряний щит" може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками у повітрі.
"Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі", - переконаний Зеленський.
Президент також підкреслив, що Україна хотіла б, щоб крапки над "і" у справі гарантій безпеки були розставлені до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.
"Нас об’єднує ще один принцип – раціональність. Ми завжди діємо практично, захищаючи наші цінності. І очевидним вираженням раціональності є українська формула миру. Я дякую вам за підтримку нашої формули. Хотілося б у межах наших зустрічей сьогодні обговорити кроки з реалізації формули та деталі організації мирного саміту", - підсумував Зеленський.
- 20 травня Володимир Зеленський зустрівся на полях саміту G7 у Японії з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та обговорив з ним "коаліцію винищувачів", а також провів переговори з прем’єрами Італії Джорджею Мелоні та Індії Нарендрою Моді, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
- 21 травня Володимир Зеленський у Хіросімі зустрівся з прем'єром Канади Джастіном Трюдо та президентом Індонезії Джоко Відодо.
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