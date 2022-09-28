Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Багато людей кажуть: навіщо фінансувати культуру, давайте всі гроші віддамо на армію. Я загалом з цим погоджуюся і фракція "Європейська Солідарність" ініціювала поправку, відповідно до якої кошти цього року, які були у дорожньому фонді, виділялися на армію. Влада вирішила їх знову перекинути на будівництво інфраструктурних проєктів. Ми протестували й зал проголосував за нашою вимогою, що ці кошти в першу чергу мають йти на армію. Але коли ми фінансуємо армію, ми не повинні забувати про культуру", - зазначив Княжицький.

Народний депутат також додав, що суспільству вдалося відродити українське кіно, а зараз українське кіно фактично помирає.

"Люди, які працювали в кіно зараз не мають роботи, але найголовніше, що наше кіно - це наш посол, це наше представництво у світі, це те, що надихає українців на перемоги, це те, проти чого воює Путін, бо він воює проти української культури, яку він не визнає. Коли ми не фінансуємо культуру, ми тим самим допомагаємо Путіну. І це велика помилка. Ми будемо обговорювати це на гуманітарному комітеті та робити все, щоб переконати уряд й більшість все ж таки підтримувати культуру", - підкреслив Княжицький.