Коли "Розчаруванням" можна захоплюватися: що подивитися на вихідних

"Осінь - це ніби любов. Щоправда, стається частіше", - раптом згадалося із Жадана, коли вранці збирала сина до школи. Такий настрій і в редакції, попри війну. І жоден ворог на це не вплине. Вашій увазі традиційна підбірка фільмів на вихідні від "Еспресо". Адже любимо, вчимося, допомагаємо фронту, живемо!

"20 днів у Маріуполі"

У кінотеатрах із 31 серпня

Напевно, з перегляду такого кіно осінь не починають. Принаймні, десь там. Але ми не там. І мова насправді не просто про фільм, а про одну з найважливіших документальних стрічок, створених в Україні за останні роки.

Документальний фільм засновника Української асоціації професійних фотографів, військового кореспондента й письменника Мстислава Чернова (що до того - як постійний відеокореспондент Associated Press в Україні, який працює в зонах воєнних дій, - знімав у Сирії, Іраку та з 2014 року на сході України), присвячена першим дням облоги Маріуполя. Днів, коли Україна ще переживала шок від того, як цілеспрямовано росіяни нищать місто та його мирних мешканців. Світова прем’єра фільму відбулася на головному фестивалі незалежного кіно у світі - кінофестивалі Sundance, де стрічка отримала приз глядачів. Потім були покази та нагороди ще на 6 фестивалях. За свою роботу українські журналісти отримали Пулітцерівську премію.

"Початок повномасштабного вторгнення вони зустріли у Маріуполі – відеожурналіст Associated Press Мстислав Чернов разом зі своїми колегами Василиною Степаненко та фотографом Євгеном Малолєткою, - анонсують фільм. - Попри усі розмови та чутки, до такого розвитку подій люди не були готові. Шок від жорстокості, з якою росіяни руйнували не лише будинки, а й долі безлічі маріупольців, журналісти пережили разом з усіма. На 21-й день після початку вторгнення їм вдалося виїхати через гуманітарний коридор. Відтоді у Маріуполі немає жодного журналіста".

"Праведник 3: Остання глава"

У кінотеатрах із 31 серпня

Цей кримінальний трилер та бойовик не є особливим і не надто різниться за настроєм від двох попередніх однойменних фільмів, що вийшли у 2014 та 2018 роках і які зняв один і той режисер - Антуан Фукуа. Однак якщо кому таке кіно до вподоби й він бачив попередні фільми, то - не виключено - йому буде цікаво: а що ж там із героєм трапилося далі.

А герой - Роберт Маккол - "давно втомився від сюрпризів, які підносить йому життя. Колишній військовий розвідник, він вже неодноразово застосовував свої уміння та навички після виходу на пенсію. Аби не вплутуватися більше ні в які халепи Роберт їде на південь Італії. Тут, на узбережжі, він сподівається у спокої доживати віку. Однак з'ясовується, що його друзі на гачку в місцевої мафії. Дії злочинного угруповання стають дедалі нахабнішими. Настає момент, коли Роберт втручається у їхні справи".

У фільмі чимало красномовного насилля попри те, що герой є чи не єдиним, хто стоїть на захисті слабких від покидьків суспільства. Він бореться буквально проти всього: італійської мафії, терористів-джихадистів, бруду на столі… І ясна річ, перемагає…

У головних ролях Дензел Вашинґтон, Дакота Фаннінґ, Девід Денман, Соня Аммар, Бруно Білотта

"На абордаж!"

У кінотеатрах з 31 серпня

Врівноважуємо кривавість попередньої рекомендації свіжим, кумедним і ніжним фільмом від французького режисера Гійома Брака. Стрічка, яка розповідає про спонтанні рішення за покликом кохання, імпровізовані вечірки, неочікувану дружбу та інші атрибути літніх канікул, отримала прихильну критику, спеціальну відзнаку програми "Панорама" Берлінського кінофестивалю та входила до основного конкурсу Одеського кінофестивалю.

Отож, однієї спекотної літньої ночі в Парижі Фелікс зустрічає Альму й закохується. Наступного ранку Альма сідає в поїзд, щоб приєднатися до відпочинку своєї родини на півдні Франції. Фелікс, сповнений рішучості піти за своєю половинкою, вирушає в поїздку зі своїм найкращим другом Шеріфом та їхнім неохочим водієм Едуардом.

У головних ролях Едуард Сюльпіс, Саліф Сіссе, Ерік Нанчуанг, Асма Мессауден

"Колесо часу" ( 2 сезон)

На Amazon Prime Video 1 вересня

Другий сезон фентезійного серіалу, заснованого на однойменній серії романів американського письменника Роберта Джордана (яка складається аж із 14 томів і є однією з найпопулярніших у жанрі епічного фентезі), виходить тоді, на коли й був анонсований. Попри те, що перший сезон серіалу отримав подекуди навіть полярну критику (серед іншого йому закидали, що кардинально відійшов від книжкової історії), він став найпопулярнішим серіалом на Amazon Prime 2021 року. Зараз його творці кажуть, що врахували попередні помилки, й кінодійство буде не лише динамічнішим та більш захопливим, а й глибшим.

До речі, відомо, що Amazon уже замовив третій сезон серіалу, а отже, історію наразі завершувати не планують.

У ролях Розамунд Пайк, Деніел Генні, Джоша Страдовскі, Маркус Резерфорд, Мадлен Медден, Зої Робінс, Кейт Флітвуд та інші.

"Розчарування" (5 сезон)

На Netfliх з 1 вересня

Завершальна частина мегапопулярного американського анімаційного серіалу для дорослих, створеного творцем "Сімпсонів" та "Футурами" Меттом Ґрейнінґом для компанії Netflix. Серіал розповідає про нетипову принцесу чарівного королівства, яка віддає перевагу пиятикам у шинках перед придворними балами. Відмовившись від весілля, принцеса Бін вирушає на пошуки пригод в компанії ельфа та демона. Ось ці пригоди і становлять основу серіалу, який, звісно, має завершитися щасливо.У цьому першокласному фантастичному ситкомі чимало несподіваних поворотів, персонажів та гумору, який - утім - для вух дітей не адресований.