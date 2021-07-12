Коли ви спатимете, я вас вб'ю: стало відомо, що сказав Макгрегор, як тільки зламав ногу

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter "Out Of Context MMA".



Макгрегор сказав, що вб'є Пуар'є та його дружину, коли вони спатимуть.

"Коли ви будете спати, я вб'ю вас. Тебе і твою місіс! Це ще не кінець! Будь обережний, приятель", - сказав Макгрегор до Пуар'є.

Конор Макгрегор поступився Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги. Поєдинок несподівано завершився на 5-й хвилині, коли ірландець оступився і зламав ногу. Він залишив октагон на ношах, а рефері зафіксував перемогу американця технічним нокаутом.



Це була вже третя зустріч між бійцями. У першому поєдинку у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою, який пройшов в січні 2021 року, Пуар'є помстився за поразку та нокаутував ірландця у другому раунді.

NEW alternate angle of Conor McGregor threatening to kill Dustin and Jolie Poirier “in their sleep” and makes gun sign to his head:



“In your sleep you’re getting it, in your sleep you’re dead, you and your Mrs, it ain’t over” pic.twitter.com/r6nmjZAjQb — Out Of Context MMA (@oocmma) July 12, 2021

11 липня ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор поступився американцю Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги.

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