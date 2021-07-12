Коли ви спатимете, я вас вб'ю: стало відомо, що сказав Макгрегор, як тільки зламав ногу
Ірландець Конор Макгрегор пригрозив сім'ї Дастіну Пуар'є, коли зламав ногу в їхньому бою
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter "Out Of Context MMA".
Макгрегор сказав, що вб'є Пуар'є та його дружину, коли вони спатимуть.
"Коли ви будете спати, я вб'ю вас. Тебе і твою місіс! Це ще не кінець! Будь обережний, приятель", - сказав Макгрегор до Пуар'є.
Конор Макгрегор поступився Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги. Поєдинок несподівано завершився на 5-й хвилині, коли ірландець оступився і зламав ногу. Він залишив октагон на ношах, а рефері зафіксував перемогу американця технічним нокаутом.
Це була вже третя зустріч між бійцями. У першому поєдинку у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою, який пройшов в січні 2021 року, Пуар'є помстився за поразку та нокаутував ірландця у другому раунді.
- 11 липня ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор поступився американцю Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги.
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