Колишні гіпермаркети мережі "Епіцентр" на ТОТ працюють під іншим назвами, але досі належать Герегам, — Схеми

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Олександр та Галина Гереги - подружжя українських бізнесменів, яким належить мережа гіпермаркетів "Епіцентр". Подружжя посідає 6 сходинку найбагатших українців 2022 року у рейтингу Форбс.

"Радіо свобода" зазначає, що 8 років вважалося, нібито "Епіцентри" на тимчасово окупованих територіях були викраденим та "віджатим" бізнесом, який більше не належить Герегам, проте, за даними розслідувачів, магазини на ТОТ лише змінили назви, але все ще належать подружжю.

На Донеччині "Епіцентри" перейменували у "Галактику", а в Криму - на "Новацентри". "Схеми" визначили, що керівник "Галактик", проросійськи налаштований Геннадій Гальчук, протягом 8 років отримував зарплату від Герег, їздив на підконтрольну Україні територію та фінансував засновану ними партію. Видання наголошує, що це тривало і після початку повномасштабного вторгнення.

Ситуація з "Епіцентрами" на Донеччині

"Колишні "Епіцентри", що у 2014-му опинилися на непідконтрольних Україні територіях, змінили не лише назву. Гіпермаркети підлаштувалися під нові реалії. "Галактики" відзначали російські свята і вітали з "днем республіки". Крім цього, мережа відкрито співпрацювала з підконтрольними Росії місцевими адміністраціями", - йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що "Галактики" все ще візуально схожі на "Епіцентри" - магазини зберегли дизайн та назви відділів, а також мають однакові сезонні акції. Окрім того, мережа "Галактик" продовжує розширюватися - магазин у зруйнованому Маріуполі було відкрито у жовтня 2022 року.

Фото: Схеми

Фото: Схеми

Окрім того, розслідувачі відшукали "Папку стажера торгового центру "Галактика" у Макіївці", яка була створена у 2021 році.

"Нескладно переконатися, що "Папка стажера" – це переважно перекладений російською текст із «Посібника стажера "Епіцентру»", але з правками: наприклад, слово "Україна" всюди замінили на "ДНР", - пишуть "Схеми".

Фото: Схеми

Керівник мережі на окупованих територіях

У розділі "керівництво" зазначеного посібника фігурує Геннадій Гальчук - в українському посібнику він виконувач обов'язків регіонального директора, в російському - директор операційного департаменту "Галактик".

Станом на 2012 рік Гальчук був директором гіпермаркету "Епіцентр" у Макіївці.

Відповідно до даних офіційного реєстру юридичних осіб РФ, наразі діяльність гіпермаркетів на Донбасі за російським законодавством забезпечують дві компанії – "Галактика" та "Наместник". Обидві зареєстровані в окупованій Макіївці за адресою колишнього "Епіцентра". "Галактику" контролює Олена Швидка, а власником "Наместника" вказаний Геннадій Гальчук.

"Галактика" імпортує товари й торгує, а "Наместник" переважно наймає у свій штат на роботу працівників. До того ж Гальчук, окрім того, що є власником і директором фірми, в яку працевлаштовують продавців, вантажників та інших працівників Галактик, публічно керує цією мережею в окупації. Як зазначено в профілі на сайті його ж громадської організації, він є директором мережі торгових центрів "Галактика", - пояснюють журналісти.

Фото: Схеми

"Схеми" розповідають, що після 2014 року Гальчук із сином та дружиною – заслуженою артисткою України Наталією Нарожною – залишився на окупованій Донеччині. У 2019 він разом із міністром промисловості угруповання "ДНР" і міністеркою соціальної політики "ДНР" урочисто відкривав другий гіпермаркет "Галактика" у Донецьку.

У 2023 році Гальчук отримав посаду в інвестиційному комітеті так званої "ДНР". У вересні 2023 року Геннадій Гальчук балотувався від провладної російської партії "Единая Россия" в окупаційну владу в Макіївці.

З рештою, колаборант став там депутатом та заявив, що "повністю підтримує верховного головнокомандувача Володимира Володимировича Путіна".

Фото: Схеми

Зв'язок Герег з Гальчуком

"Схеми" встановили, що попри публічну діяльність і співпрацю з окупаційними адміністраціями, Гальчук не розірвав зв’язки з Києвом, "Епіцентрам" та Герегами.

За даними розслідувачів, він регулярно приїжджав із окупації на підконтрольну Україні територію та фінансово підтримував партію "За конкретні справи", яку створили Гереги. Гальчук також отримував від Герег зарплату після 2014 року і навіть після повномасштабного вторгнення.

"З 2015 по 2016 рік Гальчуку, який на той час уже керував "Галактиками" на непідконтрольних Україні територіях, нарахувала 85 тисяч гривень зарплатні українська компанія "Нова Лінія 1". Власники – Олександр та Галина Гереги. Окрім "Нової Лінії 1", йому платило і саме товариство з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К". Відповідно до отриманих документів, із вересня 2013 року і щонайменше до липня 2022 року "Епіцентр К" щомісячно нараховував зарплатню Геннадію Гальчуку. Її загальна сума складає майже півтора мільйона гривень", - йдеться у розслідуванні.

"Схеми" повідомили, що запитали особисто в Олександра Гереги, чи продовжував він вести бізнес на Донеччині після окупації 2014 року та чому Геннадію Гальчуку нараховували зарплату до липня 2022 року.

Олександр Герега, сам Геннадій Гальчук та "Епіцентр" на питання журналістів не відповіли.