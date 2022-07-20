Про це повідомляє офіційний сайт російського клубу.

"Арсенал" Тула представив тренерський штаб білоруса Олега Кононова, який відомий українцям роботою у львівських "Карпатах".

Місце у штабі Кононова отримав Віталій Віценець. Тренера у червні вигнали з "Кривбасу" через відсутність проукраїнської позиції. До цього він мешкав у окупованому Донецьку.

Під час футбольної кар'єри 31-річний Віталій Віценець грав за донецький "Шахтар", луганську "Зорю", "Маріуполь" та "Севастополь".

"Арсенал" минулого сезону вилетів до другого футбольного дивізіону РФ.

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