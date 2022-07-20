English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Колишній футболіст "Шахтаря", якого вигнали з "Кривбасу", став тренером російського клубу

Колишній футболіст "Шахтаря", якого вигнали з "Кривбасу", став тренером російського клубу

20 липня, 2022 середа
20:51
Спорт Віталій Віценець

Тульський "Арсенал" оголосив про призначення у тренерський штаб українця Віталія Віценця

Про це повідомляє офіційний сайт російського клубу.

"Арсенал" Тула представив тренерський штаб білоруса Олега Кононова, який відомий українцям роботою у львівських "Карпатах".

Місце у штабі Кононова отримав Віталій Віценець. Тренера у червні вигнали з "Кривбасу" через відсутність проукраїнської позиції. До цього він мешкав у окупованому Донецьку.

Під час футбольної кар'єри 31-річний Віталій Віценець грав за донецький "Шахтар", луганську "Зорю", "Маріуполь" та "Севастополь".

"Арсенал" минулого сезону вилетів до другого футбольного дивізіону РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
футбол
Шахтар
Маріуполь
чемпіонат України
Зоря
Читайте також:
Роман Безсмертний
19 липня, 2022 вiвторок
Зеленський зробив вибір на користь Єрмака і Татарова, тому обрання Клименка керівником САП затягувалося, - дипломат Безсмертний
Путін
20 липня, 2022 середа
Путін назвав умову, за якої не перешкоджатиме вивезенню українського зерна
18 липня, 2022 понедiлок
"Полювання" на ППО NASAMS, яке оголосили росіяни, - одна із найскладніших задач, яку можна поставити, - головний редактор Defense Express Катков
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.79
    Купівля 35.79
    Продаж 36.78
  • EUR
    Купівля 36.09
    Продаж 37.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
20 липня
21:41
Маріо Драгі
Прем'єр Італії Драгі відмовився йти у відставку. Коаліція у парламенті розпалася
21:28
Вікіпедія
Роскомнадзор погрожує вжити заходів проти Вікіпедії
21:27
Чехія
У Чехії заборонили виробництво та продаж пластикових приборів, тарілок і соломинок
21:15
Міжнародний кримінальний суд
У Гаазі до кінця року можуть розглянути першу справу російського воєнного злочинця
21:06
Латвія
У Латвії планують створити держпідприємство з виробництва боєприпасів
21:02
Ллойд Остін
"Аплодую стоячи швидкості навчання українців": Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS
21:00
Володимир Путін
Замість Coca-Cola іван-чай. Путін змінює раціон росіян
20:50
В Естонії частка добровольців серед призовників зросла до 63%
20:49
ЗАЕС
Окупанти хочуть загнати до енергоблоків ЗАЕС військову техніку, аби уберегтися від ударів ЗСУ, - Енергоатом
20:38
Допит російського розвідника
У Білогорівці бійці спецпідрозділу KRAKEN взяли у полон російського розвідника
20:32
Ексклюзив
Лукашенко
Лукашенка може замінити "смотрящий" від російського лобі Вольфович, - генерал-майор СБУ Ягун
20:31
"Динамо"
"Динамо" - "Фенербахче": склади команд на стартовий матч українців у єврокубках
20:25
Україна Британія
Велика Британія дозволила вʼїзд українським дітям без супроводу батьків
20:20
Ексклюзив
Сергій Лавров
Лавров вже погано приховує паніку, яка наростає в Кремлі, - експерт Defense Express Киричевський
20:19
Інфографіка
розбита техніка окупантів
$400 млн на день. Експерти підрахували витрати Росії на війну в Україні
20:05
На фото Дмитро Кулеба
Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Кулеба відповів Лаврову
19:33
Олена Зеленська
Український народ нагородили премією Dissident Human Rights за відстоювання свободи і прав людини
19:21
Валерій Залужний
Залужний обговорив із Верховним головнокомандувачем сил НАТО Каволі співпрацю на рівні штабів
19:12
Білорусь навчання війська танк
"Не робіть наші народи ворогами": ЗСУ звернулися до білоруських військових
19:09
"Гребуть всіх підряд, прийшли дві баби бухі, їх записали": окупанти скаржаться на "поповнення" особового складу і невиплату грошей
19:00
Ганна Маляр
Міноборони закликало українців не називати зброю, з якої армія б'є ворога, і не пов'язувати ЗСУ з ударами по цивільних об'єктах росіян
18:56
Литва прапор
Литва додатково надасть Україні бронетранспортери та боєприпаси
18:53
Ексклюзив
білоруські військові
Білоруські військові можуть підписати контракт з армією Росії, щоби взяти участь у війні, - генерал-майор СБУ Ягун
18:45
Перехоплення СБУ: батько російського окупанта порадив синові, як зламати руку, щоб втекти з України
18:43
Генштаб ЗСУ, війна з Росією
Росія з втратами відступила від Григорівки та Спірного на Донеччині, - Генштаб ЗСУ
18:38
На Волині викрили благодійний фонд, який продавав військову гуманітарку
18:31
Велика Британія
Стали відомі остаточні претенденти на посаду прем'єра Великої Британії
18:22
Ексклюзив
Ллойд Остін
Результат Рамштайну буде оголошений на полі бою, - експерт Defense Express Киричевський
18:19
посівна аграрії
Україна цьогоріч втратить щонайменше 20% врожаю озимих, - Мінагрополітики
18:12
Загоряння комбайна внаслідок наїзду на протитанкову міну
На Запоріжжі двоє комбайнерів підірвалися на протитанковій міні
17:57
діти
Росія примусово депортувала понад 5 тис. українських дітей, - радниця Зеленського з прав дитини
17:54
Ексклюзив
НАТО УКРАЇНА
Україна втратила унікальний шанс отримати ПДЧ в НАТО на саміті в Мадриді, - Синютка
17:54
Ексклюзив
Віктор Ягун
Коли США визнають Росію спонсором тероризму, світ відмовиться від стосунків з Путіним, - генерал-майор СБУ Ягун
17:54
На Харківщині рашисти цілеспрямовано знищують поля
На Харківщині ворог обстріляв поля пшениці, рятувальники вберегли від пожежі врожай на 66 гектарах
17:43
кібератака
У Держспецзв'язку попередили українців про нову кібератаку
17:39
санкції проти Росії
Включно з ембарго на золото: посли Євросоюзу узгодили сьомий пакет санкцій проти Росії
17:30
марбурзький вірус
Не виключено, що смертоносний вірус Марбурга можуть завезти в Україну, – інфекціоніст
17:27
Португалія
Португалія передала Україні загалом 315 тонн військової техніки
17:20
Ексклюзив
Україна готує план деімперіалізації Росії, - екснардепка Гопко
17:18
карта бойових дій
Мапа бойових дій в Україні: огляд подій 15-20 липня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV