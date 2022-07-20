Колишній футболіст "Шахтаря", якого вигнали з "Кривбасу", став тренером російського клубу
Тульський "Арсенал" оголосив про призначення у тренерський штаб українця Віталія Віценця
Про це повідомляє офіційний сайт російського клубу.
"Арсенал" Тула представив тренерський штаб білоруса Олега Кононова, який відомий українцям роботою у львівських "Карпатах".
Місце у штабі Кононова отримав Віталій Віценець. Тренера у червні вигнали з "Кривбасу" через відсутність проукраїнської позиції. До цього він мешкав у окупованому Донецьку.
Під час футбольної кар'єри 31-річний Віталій Віценець грав за донецький "Шахтар", луганську "Зорю", "Маріуполь" та "Севастополь".
"Арсенал" минулого сезону вилетів до другого футбольного дивізіону РФ.
- У 2017 році колишній тренер львівських "Карпат" Олег Кононов сфотографувався у футболці із зображенням Володимира Путіна.
- Влітку 2019-го року Олег Кононов міг очолити київське "Динамо".
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