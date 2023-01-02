Колишній генерал НАТО заявив, що припинення вогню в Україні можливе у 2023 році

Про це повідомив колишній генерал Бундесверу і НАТО Ганс-Лотар Домрезе інтерв’ю газетам медіагрупи Funke, передає Zeit.

"Я очікую перемир'я на початку літа, коли обидві сторони скажуть: "Тепер від цього більше немає користі. У нас буде припинення вогню десь у 2023 році", - сказав він.

На його думку, між лютим і травнем виникне ситуація "при якій обидві сторони розумітимуть, що нікуди не дінуться". За його словами, це буде момент для переговорів про припинення вогню. Але це не буде означати мир на довгий період.

"Перемир’я означає: ми припиняємо стрілянину. Переговори, ймовірно, займуть багато часу, вам потрібен посередник: можливо, генеральний секретар ООН Гутерреш, президент Туреччини Ердоган чи президент Індії Моді - хоча насправді ніхто не нав’язується", - додав він.

Домрезе наголосив, що досягнення перемир'я можливе лише за умови, що воно буде прийнятним для обох сторін, "навіть якщо Путін насправді хотів би мати всю Україну, а Зеленський хотів би знову звільнити всю Україну". Як можливе рішення він назвав "відмову Зеленського від вимоги негайної реінтеграції таких територій, як Крим, в Україну - можна було б домовитися про перехідний період".

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що не варто очікувати тимчасового припинення вогню на свята.

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