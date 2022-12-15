Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу щодо обстановки на фронті російсько-української війни.

Відповідаючи на питання журналістів Громов зазначив, що припинення вогню на честь Нового року не буде.

"Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі", - прокоментував він.

Стало відомо, що Росія вперше за останні шість днів вивела на бойове чергування в Чорному морі носія крилатих ракет "Калібр".

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