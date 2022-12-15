"Коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі". Генштаб прокоментував можливість "святкового припинення вогню"
У Генштабі розповіли, що не варто очікувати тимчасового припинення вогню на Новий рік
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу щодо обстановки на фронті російсько-української війни.
Відповідаючи на питання журналістів Громов зазначив, що припинення вогню на честь Нового року не буде.
"Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі", - прокоментував він.
- Стало відомо, що Росія вперше за останні шість днів вивела на бойове чергування в Чорному морі носія крилатих ракет "Калібр".
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